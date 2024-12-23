ua en ru
Пн, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина разрабатывает ракету, которая долетит до Москвы, и еще более 10 проектов, - The Economist

Понедельник 23 декабря 2024 23:02
UA EN RU
Украина разрабатывает ракету, которая долетит до Москвы, и еще более 10 проектов, - The Economist Иллюстративное фото: Украина разрабатывает ракету, которая долетит до Москвы (facebook com/GeneralStaff_ua)
Автор: Наталья Кава

Украина продолжает развивать ракетную индустрию, несмотря на неопределенность с дальнейшей военной помощью от партнеров. Нужно около года, чтобы довести производство собственных ракет до возможностей, которые бы серьезно угрожали России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Как пишет издание, один из проектов - это ракета "Трембита", которая имеет скорость 400 км/ч и дальность 200 км. Однако для достижения Москвы в Украине разрабатывается более мощная модель. Серийное производство запланировано на период после окончательных полевых испытаний.

По мнению The Economist, дроны большой дальности помогли Украине восстановить равновесие, однако теперь их сбивают в девяти из десяти случаев. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский поручил перейти к более сложным для перехвата ракетам. Была поставлена цель - до конца года выпустить 3000 единиц. Менее десяти новых ракет и ракетных дронов уже готовы к полету. К ним может присоединиться еще десяток разработок меньшего масштаба

Как пишет издание, самые заметные проекты - это "Нептун" и "Гром-2". Обе ракеты финансируются украинским правительством. Несмотря на это подробности ракетной программы Украины не разглашаются.

Производство оружия в Украине

Недавно Зеленский заявил, что Украина делает максимум, чтобы нарастить собственное производство пушек, а также артиллерийских снарядов.

В материале РБК-Украина можно подробнее узнать о выступлении президента относительно украинского оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ракетные испытания Война в Украине
NEWS
План Трампа по Украине только формируется и он уже не нравится России, - эксперт
План Трампа по Украине только формируется и он уже не нравится России, - эксперт
DAILY
Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 году и возможны ли переговоры с РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 году и возможны ли переговоры с РФ