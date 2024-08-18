Не только Сирия. Еще один союзник России вступился за нее из-за курской операции ВСУ

Власти КНДР заявили о поддержке России в ее усилиях защитить суверенитет и обвинили США в передаче Украины значительному количеству летального оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В частности, власти Северной Кореи заявили, что операцию Украины в Курской области РФ будет рассматривать как акт террора. Более того, в КНДР заявили, что Соединенные Штаты якобы передали президенту Украины Владимиру Зеленскому "астрономическое" количество летального оружия.
"Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на российскую территорию со стороны марионеточного режима Зеленского под контролем и при поддержке США и Запада как непростительный акт агрессии и террора", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи.
Отношения между Россией и Северной Кореей укрепились на фоне войны в Украине. Обе страны уже сотрудничают в военной, экономической и политической областях. КНДР открыто поддерживает РФ в ее действиях против Украины.
В 2023 г. состоялось несколько встреч на высоком уровне между лидерами обеих стран, в ходе которых было подписано соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Россия получает военную помощь от КНДР, хотя обе страны официально отрицают передачу оружия. В частности, предполагается, что КНДР снабжает РФ артиллерийскими снарядами и ракетами.
Также сообщается, что более половины северокорейских ракет не долетели до своей цели в Украине.
Стоит отметить, что КНДР – не единственная страна, вступившаяся за Россию. Вчера правитель Сирии Башар Асад также "осудил" действия ВСУ в Курской области. Интересно, что Россия во время событий в Сирии войска РФ помогли Асаду сохранить власть, а возможно, и жизнь.
6 июля украинские войска начали наступление в Курской области, установив контроль над 82 населенными пунктами на территории 1150 квадратных километров. Основной целью соглашения является защита украинских приграничных регионов от российских обстрелов.
Сегодня стало известно, что украинская авиация уничтожила уже второй мост в Курской области через реку Сейм.
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