В частности, власти Северной Кореи заявили, что операцию Украины в Курской области РФ будет рассматривать как акт террора. Более того, в КНДР заявили, что Соединенные Штаты якобы передали президенту Украины Владимиру Зеленскому "астрономическое" количество летального оружия.

"Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на российскую территорию со стороны марионеточного режима Зеленского под контролем и при поддержке США и Запада как непростительный акт агрессии и террора", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи.

Отношения КНДР и России

Отношения между Россией и Северной Кореей укрепились на фоне войны в Украине. Обе страны уже сотрудничают в военной, экономической и политической областях. КНДР открыто поддерживает РФ в ее действиях против Украины.

В 2023 г. состоялось несколько встреч на высоком уровне между лидерами обеих стран, в ходе которых было подписано соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Россия получает военную помощь от КНДР, хотя обе страны официально отрицают передачу оружия. В частности, предполагается, что КНДР снабжает РФ артиллерийскими снарядами и ракетами.

Также сообщается, что более половины северокорейских ракет не долетели до своей цели в Украине.

Стоит отметить, что КНДР – не единственная страна, вступившаяся за Россию. Вчера правитель Сирии Башар Асад также "осудил" действия ВСУ в Курской области. Интересно, что Россия во время событий в Сирии войска РФ помогли Асаду сохранить власть, а возможно, и жизнь.