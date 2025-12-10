Вечная мерзлота - это сформированный во времена ледникового периода грунт, имеющий температуру ниже нуля градусов и содержащий лед. Среди прочего, мерзлота имеет глубину сезонного протаивания верхней части - когда в теплое время года размораживается слой почвы, который находится на поверхности.

Большинство вечной мерзлоты в Евразии расположено на территории России: она занимает 65% ее территории, в зоне мерзлоты такие города, как Воркута, Норильск, Якутск, Магадан. За последние 30 лет глубина сезонного протаивания вечной мерзлоты выросла почти в два раза - с 45 до 70 сантиметров.

"Это происходит в критически важных для экономики страны регионах, где расположены главные центры добычи нефти, газа и других полезных ископаемых", - отмечают в СВР Украины.

Российские арктические регионы с вечной мерзлотой генерируют 10% российского ВВП и 20% российского экспорта. Там добывается 18% нефти, 90% природного газа, 90% никеля и кобальта, 60% меди и 100% алмазов.

Еще советские инженеры и строители проектировали инфраструктуру исключительно из расчета на вечную мерзлоту. Этот путь продолжили российские инженеры. Почти вся жилая застройка в регионах с вечной мерзлотой была создана между 1960 и 1999 годами.

Однако проектирование из расчета исключительно на вечную мерзлоту оказалось крайне недальновидным решением. Оно привело к ежегодной деформации и разрушению сооружений. По данным СВРУ, в Якутске и Норильске деформировано до 10% зданий, в Тиксе - 22%, в Диксоне - 35%. Наихудшая ситуация в Магадане, где деформация коснулась 55% зданий и в Воркуте - там более 80% зданий деформировано.

"В то же время в зоне риска находятся 1 260 км магистральных газопроводов и тысячи километров автодорог. К 2050 году население территорий вечной мерзлоты сократится на 61% по сравнению с 2017 годом и составит 1,7 млн человек", - добавили в разведке.