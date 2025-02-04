ua en ru
Вт, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Не только редкоземельные. Зеленский пригласил инвестировать в украинские АЭС

Вторник 04 февраля 2025 18:53
UA EN RU
Не только редкоземельные. Зеленский пригласил инвестировать в украинские АЭС Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Роман Кот

Украина с удовольствием примет у себя инвестиции иностранных компаний. Ведь инвестировать можно не только в редкоземельные металлы, но и в строительство АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

В частности, он вспомнил, что в Украине расположена одна из крупнейших в Европе атомных станций, которая имеет шесть гигаватт генерации.

"Это очень много и это очень дорогостояще. Возьмите сегодня один блок, чтобы построить один блок, надо миллиарды денег. Станции, которые 2-3 блока в Соединенных Штатах, есть такие, которые стоят 10-15 миллиардов", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что такие станции могут приносить большое количество средств ежедневно. Президент также отметил, что Украина ежедневно импортирует 300 мегаватт электроэнергии. При этом оккупированная Запорожская АЭС может генерировать 6 гигаватт.

"И поэтому здесь вопрос не только в полезных ископаемых, вопрос во многих вещах. Поэтому мы также открыты к партнерству с другими странами", - сказал он.

Оккупация ЗАЭС

Напомним, крупнейшая атомная электростанция Европы - Запорожская атомная станция, находится под контролем российских террористов с марта 2022-го.

Известно, что враг располагает на ЗАЭС военную технику и боеприпасы. В частности оккупанты даже проводят "учения" на территории станции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Владимир Зеленский
NEWS
"Прилет" по горсовету, много раненых и жертвы: все об ударе баллистики по центру Изюма
"Прилет" по горсовету, много раненых и жертвы: все об ударе баллистики по центру Изюма
DAILY
"Гибнут в первые минуты штурмов". Как ССО брали в плен бойцов КНДР и что рассказали корейцы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Гибнут в первые минуты штурмов". Как ССО брали в плен бойцов КНДР и что рассказали корейцы