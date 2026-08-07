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НБУ обновил правила финмониторинга: что изменится для банков, бизнеса и клиентов

19:00 07.08.2026 Пт
4 мин
Контроль за рисковыми операциями ужесточится
aimg Анастасия Мацепа
НБУ обновил правила финмониторинга: что изменится для банков, бизнеса и клиентов Фото: НБУ обновил подходы к финансовому мониторингу и банковскому надзору (РБК-Украина)
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Национальный банк Украины в июле обновил ряд подходов к финансовому мониторингу, банковскому надзору и работе финансовой системы в условиях войны. Больше внимания регулятор уделил борьбе со схемами уклонения от уплаты налогов и легализации теневых доходов, в то же время отдельные процедуры для клиентов банков стали проще.

Что именно изменится для банков, бизнеса и клиентов, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ предоставил банкам новые рекомендации по выявлению схем уклонения от уплаты налогов и легализации теневых доходов.
  • Новые подходы не означают автоматическое усиление контроля или массовых ограничений для клиентов.
  • Регулятор упростил отдельные процедуры идентификации и верификации физических лиц.
  • Банковский надзор продолжает адаптироваться к стандартам Европейского Союза.
  • Часть валютных и регуляторных правил смягчилась с учетом условий военного положения.

НБУ усиливает внимание к рисковым финансовым операциям

В июле Национальный банк отдельным письмом обратил внимание банков на финансовые схемы, которые могут использоваться для уклонения от уплаты налогов, формирования фиктивного налогового кредита или легализации доходов, полученных в теневом секторе.

Речь идет, в частности, о так называемых "свертках" и "встречных потоках".

Среди возможных индикаторов риска НБУ назвал:

  • многомиллионные обороты компаний с минимальным количеством работников;
  • отсутствие производственных или складских помещений;
  • несоответствие платежей заявленному виду деятельности;
  • транзитное движение денежных средств;
  • сотрудничество с большим количеством вновь созданных контрагентов;
  • отсутствие документов по транспортировке или хранению товаров.

В то же время, банки должны оценивать не отдельный платеж, а совокупность факторов и соответствие финансовой активности реальной хозяйственной деятельности клиента.

''Важно понимать, что это письмо не устанавливает новых массовых ограничений для клиентов и не означает автоматического усиления контроля за какими-либо операциями бизнеса. Речь идет о рекомендациях банкам по работе с конкретными комбинациями рисковых признаков'', – пояснила для РБК-Украина руководитель аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования ''Финансовый пульс'' Диляра Мустафаева .

Решающим, по ее словам, остается не отдельный платеж или формальный показатель, а соответствие сделок реальному содержанию и масштабам хозяйственной деятельности клиента.

Части клиентов станет проще пользоваться банковскими услугами

В то же время НБУ упростил отдельные процедуры идентификации и верификации физических лиц.

Согласно постановлению №81, банки получили возможность помогать клиентам, которые по физическим или другим объективным обстоятельствам не могут самостоятельно пройти необходимые процедуры.

В частности:

  • сопровождающее лицо или работник банка сможет помочь клиенту предъявить документ;
  • в определенных случаях согласие на фотофиксацию можно подтвердить аудио- или видеозаписью;
  • банки финансовой инклюзии смогут привлекать коммерческих агентов к идентификации клиентов.

''Общая логика июльских изменений достаточно четкая: контроль должен усиливаться там, где существуют обоснованные риски использования банковской системы в противоправных схемах, но становиться проще и доступнее там, где человек сталкивается с физическими, территориальными или другими объективными препятствиями. Именно такой баланс между устойчивостью, контролем и финансовой инклюзией постепенно приближает украинскую банковскую систему к европейской модели'', – отметила Мустафаева.

Банковскую систему продолжают адаптировать к стандартам ЕС

Финансовый мониторинг стал одним из трех ключевых направлений июльских изменений.

Другие решения касались:

  • обеспечение стабильной работы банков во время войны;
  • дальнейшее приближение украинского банковского регулирования к законодательству Европейского Союза.

Так, постановлением №77 НБУ обновил порядок оценки устойчивости банков и усовершенствовал риск-ориентированный банковский надзор (SREP).

Кроме того, постановлением №75 регулятор продлил тестовый период расчета минимального размера экспозиций, взвешенных по кредитному риску. Отчетность по новым правилам банки будут подавать с 1 ноября 2026 вместо 1 августа, что даст им больше времени для подготовки.

''В июле Национальный банк продолжал решение наиболее неотложных задач: с одной стороны, банки должны сохранять операционную и финансовую устойчивость в условиях военных рисков. С другой – регулятор уже формирует наблюдательную среду, в которой украинские банки в дальнейшем будут работать по логике и стандартам, привычным для европейского финансового рынка”, – отметила Мустафаева.

Часть валютных и военных правил также пересмотрели

Отдельными постановлениями Нацбанк принял решение о валютном регулировании и работе банков во время военного положения.

В частности, постановление №79 разрешило украинским почтовым операторам, экспресс-перевозчикам и международным перевозчикам перечислять валюту за границу для уплаты таможенных платежей, налогов и сборов, связанных с доставкой посылок в страны Европейского Союза.

Также постановлениями №78 и №80 регулятор уточнил правила оценки финансового состояния заемщиков во время военного положения, обновил порядок определения территорий, где банки могут временно прекращать работу отдельных подразделений и смягчил отдельные требования к учету непрофильных активов при расчете капитала банков.

''Такие решения не следует воспринимать как снижение требований к банкам. Их задача – не допустить, чтобы обстоятельства, непосредственно вызванные войной, искусственно ухудшали регуляторные показатели или заставляли банки принимать экономически необоснованные решения. В то же время, НБУ сохраняет предохранители, которые не позволяют превратить временную гибкость в способ сокрытия реальных рисков'', - подчеркнула Мустафаева.

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