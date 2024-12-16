Не только за необновление данных. За какие нарушения военнообязанным "светит" штраф

Когда и за что назначают штрафы военнообязанным

"Военнообязанные должны выполнять требования военного законодательства, иначе они могут получить санкции – от штрафов до блокировки счетов", – объясняет юрист.

Он отмечает, что штраф является главной и самой распространенной санкцией, которую назначают нарушителям военного учета, ведь это предусмотрено 210 статьей Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Чаще всего против военнообязанных применяют статью о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета. Сами же правила содержатся в постановлении Кабинета Министров Украины № 921", – говорит Гончаренко.

Добавим, что придерживаться военного учета должны мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет и медицинские работники, в том же возрасте. Также юноши после достижения 16-летия должны вставать на учет призывников.

"Самыми распространенными основаниями для штрафа является необновление данных в ТЦК и СП. Когда граждане приходят в ТЦК, например, для получения отсрочки, их может ждать неожиданность: право на отсрочку не освобождает от обязанности обновить данные вовремя. Такой человек может получить отсрочку, но одновременно – и постановление о наложении административного взыскания", – отмечает юрист.

Еще одно из самых популярных оснований для штрафа – неявка по повестке. Иногда люди приходят в ТЦК с задержкой, нарушая установленные сроки. Это считается нарушением правил военного учета.

"Еще часто в юридической практике люди обращаются со штрафом, который получили из-за отсутствия военного учетного документа. "Военник" по современному законодательству военнообязанный должен всегда иметь с собой и быть готовым предоставить его должностным лицам уполномоченных органов. Если же человек не имеет этого документа, или просто забыл его дома, это будет считаться нарушением правил военного учета", – пояснил юрист.

Военнообязанные должны обновлять свои персональные данные (фото: facebook com OOTCKSP)

Сколько придется заплатить за нарушение военного учета

"Если нарушить правила военного учета во время военного положения, можно получить штраф от 17 000 грн до 25 500 грн. Кроме этого, ТЦК и СП имеют право подать Требование на нарушителя, за невыполнение которого могут забрать право на управление транспортными средствами", – рассказал Гончаренко.

Нарушителю предоставляют 15 дней с момента получения постановления на уплату такого штрафа и 10 дней на его обжалования. Если военнообязанный не обжаловал штраф и не оплатил его в течение этого периода, тогда сумма удваивается.

Добавим, что за сознательное и систематическое нарушение мобилизационных законов украинцам грозит уголовная ответственность.

В каких случаях можно обжаловать штраф от ТЦК

Военнообязанные имеют право обжаловать штраф от ТЦК, если считают, что его назначили неправомерно.

Основаниями для обжалования штрафа являются:

нарушение процедуры назначения штрафа, например при оформлении не указана причина его наложения, не разъяснен порядок его обжалования, ошибки в персональных данных и т.д.

вручение повестки произошло с нарушением установленных сроков

неправомерность наложения штрафа, например, когда у гражданина есть законные основания для освобождения от военного учета (возраст, состояние здоровья и т.д.)

у человека были веские причины неявки в ТЦК и СП (задокументированная тяжелая болезнь, командировка и т.д.)

неправомерные действия работников ТЦК при вручении повестки

Чтобы обжаловать штраф, нужно написать заявку в суд по месту регистрации военнообязанного или месту расположения ТЦК, которое выписало штраф. В заявлении необходимо указать свои персональные данные, детали штрафа, причины обжалования и добавить доказательства, подтверждающие нарушение ваших прав.

В течение 10 дней суд должен рассмотреть обращение гражданина. С момента подачи соответствующего заявления приостанавливается срок, который предоставляется на оплату штрафа, то есть сумму не удвоят, вплоть до того, пока не будет решения суда по поводу обращения военнообязанного.