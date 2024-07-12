Не только лечение. Когда военным можно выезжать за границу во время войны

Кто из военных может выезжать за границу: подробности

Законы Украины предусматривают, что действующие военные имеют возможность выезда за границу. Эта норма действует также и во время действия военного положения.

Для выезда военных за границу, пока идет война, есть несколько оснований, говорит Диана Тернова

выезжать за границу военнослужащие могут во время планового отпуска;

их могут направить за границу на лечение;

защитники также могут выезжать в командировку;

Обратите внимание. Если военный хочет уехать за границу в отпуск, такая возможность напрямую зависит от того, согласует ли это командир части. В каждом случае все решается индивидуально. Также может быть приказ на командировочный выезд (на обучение), и тогда отдельных разрешений командования не требуется.

Командир принимает решение о предоставлении или не предоставлении отпуска и разрешения на выезд за границу, и в дальнейшем выдает военному отпускной билет и приказ.

Для выезда, например, в отпуск к родственникам, военному сначала нужно написать рапорт, говорит Диана Тернова.

"И в графе, где указывается, где именно военнослужащий будет проходить отпуск нужно указать – адрес и продолжительность пребывания. Но следует отметить, что родственники, к которым он уезжает, должны находиться заграницей на законных основаниях. Например, иметь временную защиту или постоянное место жительства в той стране, где они на этот момент пребывают", – объясняет она.

Какими законами регулируется выезд военных за границу

Военнослужащие имеют равное с другими гражданами Украины право на выезд за границу: эти правила регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", отмечает юрист.

Во время военного положения в Украине пропуск военнослужащих через государственную границу осуществляется уполномоченными Госпогранслужбы на основании принятых Министром обороны, руководителем другого военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны.