RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не только лечение. Когда военным можно выезжать за границу во время войны

Фото: Кто из военных может выезжать за границу во время войны (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Военные вооруженных сил Украины имеют право на выезд за границу даже во время войны. Для этого должно быть одно из нескольких оснований. Например, военные могут ехать на лечение, в командировку или в отпуск.

Обо всех основаниях выезда за границу украинских защитников и о том, что для этого нужно, в комментарии для РБК-Украина рассказывает юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Тернова.

Кто из военных может выезжать за границу: подробности

Законы Украины предусматривают, что действующие военные имеют возможность выезда за границу. Эта норма действует также и во время действия военного положения.

Для выезда военных за границу, пока идет война, есть несколько оснований, говорит Диана Тернова

  • выезжать за границу военнослужащие могут во время планового отпуска;
  • их могут направить за границу на лечение;
  • защитники также могут выезжать в командировку;

Обратите внимание. Если военный хочет уехать за границу в отпуск, такая возможность напрямую зависит от того, согласует ли  это командир части. В каждом случае все решается индивидуально. Также может быть приказ на командировочный выезд (на обучение), и тогда отдельных разрешений командования не требуется.

Командир принимает решение о предоставлении или не предоставлении отпуска и разрешения на выезд за границу, и в дальнейшем выдает военному отпускной билет и приказ.

Для выезда, например, в отпуск к родственникам, военному сначала нужно написать рапорт, говорит Диана Тернова.

"И в графе, где указывается, где именно военнослужащий будет проходить отпуск нужно указать – адрес и продолжительность пребывания. Но следует отметить, что родственники, к которым он уезжает, должны находиться заграницей на законных основаниях. Например, иметь временную защиту или постоянное место жительства в той стране, где они на этот момент пребывают", – объясняет она.

Какими законами регулируется выезд военных за границу

Военнослужащие имеют равное с другими гражданами Украины право на выезд за границу: эти правила регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", отмечает юрист.

Во время военного положения в Украине пропуск военнослужащих через государственную границу осуществляется уполномоченными Госпогранслужбы на основании принятых Министром обороны, руководителем другого военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны.

Отметим, военные в Украине могут воспользоваться различными льготами. Для них предусмотрено бесплатное лечение, скидки на коммунальные услуги и бесплатный проезд в транспорте. Мы писали, какие сейчас действуют льготы для военных и какие бесплатные услуги и для них предусмотрены в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службаДПСУВооруженные силы УкраиныОтдых за границейВыезд за границуМобилизация в Украине