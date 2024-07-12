Не тільки лікування. Коли військовим можна виїздити за кордон під час війни

Хто з військових може виїздити за кордон: подробиці

Закони України передбачають, що діючі військові мають можливість виїзду за кордон. Ця норма діє також і під час дії воєнного стану.

Для виїду військових за кордон, поки триває війна, є декілька підстав, каже Діана Тернова

виїздити за кордон військовослужбовці можуть під час планової відпустки;

їх можуть направити за кордон на лікування;

захисники також можуть виїздити у відрядження;

Зверніть увагу. Якщо військовий хоче поїхати за кордон у відпустку, така можливість напряму залежить від того, чи погодить це командир частини. В кожному випадку все вирішується індивідуально. Також може бути наказ на виїзд у відрядження (на навчання), і тоді окремих дозволів командування не потрібно.

Командир приймає рішення стосовно надання чи не надання відпустки та дозволу на виїзд закордон, і в подальшому видає військовому відпускний квиток та наказ.

Для виїзду, наприклад, у відпустку до родичів, військовому спершу потрібно написати рапорт, каже Діана Тернова.

"І в графі, де зазначається, де саме військовослужбовець буде проходити відпустку потрібно зазначити – адресу та тривалість перебування. Але слід наголосити, що родичі, до яких він виїжджає, мають перебувати закордоном на законних підставах. Наприклад, мати тимчасовий захист або постійне місце проживання в тій країні, де вони на цей момент перебувають", – пояснює вона.

Якими законами регулюється виїзд військових за кордон

Військовослужбовці мають рівне з іншими громадянами України право на виїзд за кордон: ці правила регулюються законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", зауважує юрист.

Під час воєнного стану в Україні пропуск військовослужбовців через державний кордон здійснюється уповноваженими Держприкордонслужби на підставі прийнятих Міністром оборони, керівником іншого військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони.