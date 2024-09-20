ua en ru
Пт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Второй раз за последние дни. Дрон РФ снова пролетел близко к Хмельницкой АЭС

Хмельницкий, Пятница 20 сентября 2024 10:35
UA EN RU
Второй раз за последние дни. Дрон РФ снова пролетел близко к Хмельницкой АЭС Фото: Хмельницкая АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

20 сентября "Шахед" пролетел в непосредственной близости к Хмельницкой АЭС. Это уже второй случай за последние дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"Сегодня, во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к ХАЭС", - рассказал он.

По словам главы ОВА, Россия продолжает ядерный шантаж, направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС.

"Сегодняшний инцидент с "Шахедом" возле ХАЭС - очередное подтверждение", - констатировал Тюрин.

Атака РФ по Украине

В ночь на 20 сентября российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. Оккупанты запустили четыре ракеты и 70 беспилотников.

Тревогу практически по всей Украине из-за угрозы дронов и ракет объявили около 3:00. Взрывы гремели в шести областях, в частности, и из-за работы ПВО, которая сбила 61 российский БПЛА и одну ракету Х-59.

К тому же во Львовской и Черкасской областях вспыхнули пожары после атаки "Шахедов".

Напомним, ранее сообщалось, что дрон РФ пролетел в непосредственной близости к Хмельницкой АЭС и во время атаки в ночь на 12 сентября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая область Хмельницкая АЭС Война в Украине Дрони
NEWS
Не только Киев. Ухудшение качества воздуха фиксируют по Украине (карты)
Не только Киев. Ухудшение качества воздуха фиксируют по Украине (карты)
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти