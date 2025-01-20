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"Новая почта" снизила тариф до минимума: кто сможет получить посылки за 1 гривну

Украина, Понедельник 20 января 2025 15:00
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"Новая почта" снизила тариф до минимума: кто сможет получить посылки за 1 гривну Фото: посылки для военных (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

"Новая почта" присоединилась к национальной программе поддержки военнослужащих в приложении "Армия+". Услуга доступна в прифронтовых отделениях всего за 1 гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко.

Теперь военные могут воспользоваться новыми возможностями, чтобы получить или отправить груз до 30 килограмм.

Это касается отделений в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Чтобы воспользоваться этой услугой, военным достаточно сгенерировать штрихкод в приложении "Армия+" и показать его оператору отделения.

Каждый защитник или защитница может использовать до трех штрихкодов в месяц для бесплатного получения или отправки грузов.

"Главный принцип Плюсов - быть теплым, человечным сервисом для военных", - отметила Екатерина Черногоренко.

Напомним, что ряд товаров и вещей нельзя отправлять за границу "Новой почтой", поскольку они не пройдут таможенный контроль.

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