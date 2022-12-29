Не только дом. Россия атаковала энергообъект в Ивано-Франковской области

Российские оккупанты попали в один из энергетических объектов Ивано-Франковской области. Возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской области Светланы Онищук.
"По состоянию на 11.25 пожар локализован, пострадавшие и жертвы нет. Также в области зафиксировано падение ракет, обезвреживание которых произойдет впоследствии, о чем сообщу дополнительно", - рассказала она.
Глава региона напомнила, что не следует приближаться к местам падения ракет, фотографировать их обломки, публиковать фотографии и видеоматериалы в соцсетях.
Как сообщалось, во время массированной атаки РФ на Украину в четверг, 29 декабря, одна из ракет попала в дом в одном из сел Ивано-Франковской области.
Напомним, в ходе очередного массированного удара Россия запустила по территории Украины более 69 ракет. ПВО уничтожила 54 единицы.
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