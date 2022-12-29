Не тільки дім. Росія атакувала енергооб'єкт в Івано-Франківській області

Російські окупанти влучили в один із енергетичних об’єктів Івано-Франківської області. Виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.
"Станом на 11.25 пожежу локалізовано, постраждалих і жертв немає. Також в області зафіксовано падіння ракет, знешкодження яких відбудеться згодом, про що повідомлю додатково", - розповіла вона.
Очільниця регіону нагадала, що не слід наближатися до місць падіння ракет, фотографувати їхні уламки, публікувати фотографії та відеоматеріали у соцмережах.
Як повідомлялося, під час масованої атаки РФ на Україну в четвер, 29 грудня, одна з ракет потрапила до будинку в одному із сіл Івано-Франківської області.
Нагадаємо, в ході чергового масованого удару Росія запустила територією України понад 69 ракет. ППО знищила 54 одиниці.
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