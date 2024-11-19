Только через портал "Дія": в Кабмине пояснили механизм бронирования от мобилизации с 1 декабря

Бронирование работников критических предприятий от мобилизации возобновится с 1 декабря 2024 года. Процесс будет проходить исключительно через портал "Дія".

Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время телемарафона.

Как сообщил чиновник, еще месяц назад действовала процедура, по которой можно было бронироваться через портал "Дія" онлайн и работало бумажное бронирование, когда компании подавали документы на бронирование, получали статус и затем бронировались.

"Теперь с 1 декабря возобновляется сам процесс бронирования через портал "Дія". Внимание, не через приложение, а через портал, потому что так удобнее компаниям работать с интерфейсом портала. И теперь бронирование будет работать только в электронном формате", - сказал Федоров.

По его словам, это позволяет сразу иметь информацию, давать статус забронированному человеку и чтобы было отражение сразу этого статуса.

"Но очень важно, что воспользоваться услугой на портале "Дія" смогут исключительно компании, которые смогут подтвердить свою критичность по новым правилам", - сообщил вице-премьер.

Новые правила бронирования

Напомним, Кабинет министров изменил условия, при которых предприятия могут бронировать работников от мобилизации. Новый порядок будет действовать с 1 декабря.

Теперь региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.

Для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом – теперь обязательные пункты для бронирования работников. В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат (20 тысяч гривен).

Кроме того, все бронирования с 1 декабря будут производиться через "Дію".