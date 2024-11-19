Тільки через портал "Дія": в уряді пояснили механізм бронювання від мобілізації з 1 грудня

Бронювання працівників критичних підприємств від мобілізації відновиться з 1 грудня 2024 року. Процес буде проходити виключно через портал "Дія".

Про це заявив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посилання на його заяву під час телемарафону.

Як повідомив чиновник, ще місяць тому діяла процедура, за якою можна було бронюватися через портал "Дія" онлайн та працювало паперове бронювання, коли компанії подавали документи на бронювання отримували статус і потім бронювалися.

"Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал "Дія". Увага, не через за стосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. І тепер бронювання буде працювати тільки в електронному форматі", - сказав Федоров.

За його словами, це дозволяє відразу мати інформацію, давати статус, що людина заброньована, і щоб було відображення відразу цього статусу.

"Але дуже важливо, що скористатися послугою на порталі "Дія" зможуть виключно ті компанії, які зможуть підтвердити свою критичність за новими правилами", - повідомив віце-прем'єр.

Нові правила бронювання

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив умови, за яких підприємства можуть бронювати працівників від мобілізації. Новий порядок діятиме з 1 грудня.

Відтепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом - тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (20 тисяч гривень).

Крім того, усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через "Дію".