Тіхановську обплутали МЗС Литви і спецслужби, - Лукашенко

Фото: Світлана Тіхановська (facebook com strana888)

Лукашенко вважає, що Тіхановська діє в інтересах Заходу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що його опонентку Світлану Тіхановську нібито обплутали Міністерство закордонних справ Литви і спецслужби. При цьому вона нібито просила про допомогу у виїзді з країни.

Про це він заявив на агрокомбінаті "Дзержинський", передає БЕЛТА.

За його словами, Тіхановській довелося допомагати з виїздом за кордон.

"На її прохання. Вона нормальна жінка, любить своїх дітей. Але її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках. Її обплутали, оповили Міністерство закордонних справ Литви, - ред.), спецслужби, вона вже почала робити заяви. Ось ще один центр. Я просто не хочу перераховувати - вони від Америки до Варшави", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко пообіцяв розібратися з ситуацією в Білорусі в найближчі дні.

"У Мінську, ще десь, комусь не подобається. Це природно. Але це не повинно вас хвилювати, це моя проблема, яку я повинен вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, в найближчі дні вирішимо", - заявив він.

До цього Тіхановська заявила, що повернеться до Білорусі, коли вона буде відчувати себе там у безпеці.