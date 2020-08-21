ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Тіхановську обплутали МЗС Литви і спецслужби, - Лукашенко

Мінськ, П'ятниця 21 серпня 2020 14:34
Тіхановську обплутали МЗС Литви і спецслужби, - Лукашенко
Фото: Світлана Тіхановська (facebook com strana888)
Автор: РБК-Україна

Лукашенко вважає, що Тіхановська діє в інтересах Заходу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що його опонентку Світлану Тіхановську нібито обплутали Міністерство закордонних справ Литви і спецслужби. При цьому вона нібито просила про допомогу у виїзді з країни.

Про це він заявив на агрокомбінаті "Дзержинський", передає БЕЛТА.

За його словами, Тіхановській довелося допомагати з виїздом за кордон.

"На її прохання. Вона нормальна жінка, любить своїх дітей. Але її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках. Її обплутали, оповили Міністерство закордонних справ Литви, - ред.), спецслужби, вона вже почала робити заяви. Ось ще один центр. Я просто не хочу перераховувати - вони від Америки до Варшави", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко пообіцяв розібратися з ситуацією в Білорусі в найближчі дні.

"У Мінську, ще десь, комусь не подобається. Це природно. Але це не повинно вас хвилювати, це моя проблема, яку я повинен вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, в найближчі дні вирішимо", - заявив він.

До цього Тіхановська заявила, що повернеться до Білорусі, коли вона буде відчувати себе там у безпеці.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Олександр ЛукашенкоСвітлана Тіхановська
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся