Тихановській в Литві надали охорону

Фото: Світлана Тихановская (facebook.com)

Тихановська знаходиться в Литві зі своїми дітьми і головою штабу

Кандидатові в президенти Білорусі Світлані Тихановській надали охорону в Литві. Уряд Литви надало їй охороняється житло, де вона знаходиться разом зі своїми дітьми.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

За його словами, Литва піклується про безпеку Тихановської та її дітей, а також голови штабу Марії Мороз, яка прибула в країну разом з кандидатом у президенти Білорусі.

"Світлана Тихановська в безпеці, вона знаходиться в Литві разом зі своїми дітьми. Їй надано місце, з відома уряду, у неї статус гостя, як я згадував, у неї є віза", - сказав Лінкявічюс.

Також міністр додав, що поки не знає планів Тихановської.

"Вона сама вирішить, як їй далі робити, можливо, поспілкується зі ЗМІ, є потреба, але все це буде природно, без форсування", - сказав він.

Нагадаємо, 11 серпня Тихановська виїхали з Білорусі до Литви, після чого в мережі з'явилося відео, де вона закликає демонстрантів не виходити на акції протестів.

У штабі Тихановської вважають, що таку заяву було зроблено під тиском.

Пізніше в Литві Лінкявічюс заявив, що у Тихановської не було вибору залишитися в Білорусі, який був би сумісний зі свободою.