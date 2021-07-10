RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тихановська заявила про неформальну зустріч із Зеленським у Литві

Автор: РБК-Україна

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська розповіла про неформальну зустріч із Зеленським у Литві з президентом України Володимиром Зеленським під час його поїздки до Литви. Офіційних зустрічей у неї з представниками української влади досі не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю " Сегодня".

За її словами, білоруська опозиція підтримує зв'язок з урядом України.

"Я одного разу зустрічалася онлайн з паном (міністром закордонних справ, - ред.) Кулебою, позавчора ми перетиналися з паном Зеленським на заході в Литві. Офіційних зустрічей у нас не було, але ви знаєте, як сильно ми відчуваємо підтримку України", - зазначила Тихановська.

Вона також подякувала Україні за те, що вона прийняла десятки тисяч білорусів і допомогла їм з працевлаштуванням.

"І нехай ще не було офіційних зустрічей на вищому рівні, але таку щоденну підтримку ми відчуваємо. І те, що Україна приєднується до санкцій Євросоюзу, вказує на те, що Україна - з білоруським народом", - додала опозиціонерка.

Нагадаємо, раніше Тихановська назвала Крим українським і заявила, що чекає на запрошення до України.

Україна вперше вийшла на предметний контакт з нею в січні 2021 в рамках онлайн-зустрічі Люблінського трикутника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийвстречаСвітлана Тіхановська