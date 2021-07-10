Тихановська заявила про неформальну зустріч із Зеленським у Литві

За її словами, білоруська опозиція підтримує зв'язок з урядом України.

"Я одного разу зустрічалася онлайн з паном (міністром закордонних справ, - ред.) Кулебою, позавчора ми перетиналися з паном Зеленським на заході в Литві. Офіційних зустрічей у нас не було, але ви знаєте, як сильно ми відчуваємо підтримку України", - зазначила Тихановська.

Вона також подякувала Україні за те, що вона прийняла десятки тисяч білорусів і допомогла їм з працевлаштуванням.

"І нехай ще не було офіційних зустрічей на вищому рівні, але таку щоденну підтримку ми відчуваємо. І те, що Україна приєднується до санкцій Євросоюзу, вказує на те, що Україна - з білоруським народом", - додала опозиціонерка.