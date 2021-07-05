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У Литві офіс Тіхановської отримав дипломатичний статус

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Вільнюс, Понеділок 05 липня 2021 19:31
У Литві офіс Тіхановської отримав дипломатичний статус Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс і лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська (twitter.com/GLandsbergis)
Автор: РБК-Україна

Офіс білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської отримав дипломатичний статус у Литві. Литва стала першою країною, яка зробила такий крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу в Telegram.

У понеділок, 5 липня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на брифінгу з Тіхановською заявив про визнання її офісу офіційним представництвом білоруської демократії.

Зараз ведеться робота над відкриттям представництв народу Білорусі в інших країнах.

"Відтепер Білоруська демократія матиме представництво у Вільнюсі. Демократична воля Білорусі тепер де-факто визнана в Литві-до того дня, коли вона буде повністю реалізована на їхній батьківщині. З гордістю вручаю офіційну ноту Світлані Тіхановській, справжньому лідеру Білорусі", - написав міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс в Twitter.

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Світлана Тіхановська Литва
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