У Литві офіс Тіхановської отримав дипломатичний статус

Офіс білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської отримав дипломатичний статус у Литві. Литва стала першою країною, яка зробила такий крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу в Telegram .

У понеділок, 5 липня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на брифінгу з Тіхановською заявив про визнання її офісу офіційним представництвом білоруської демократії.

Зараз ведеться робота над відкриттям представництв народу Білорусі в інших країнах.

"Відтепер Білоруська демократія матиме представництво у Вільнюсі. Демократична воля Білорусі тепер де-факто визнана в Литві-до того дня, коли вона буде повністю реалізована на їхній батьківщині. З гордістю вручаю офіційну ноту Світлані Тіхановській, справжньому лідеру Білорусі", - написав міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс в Twitter.