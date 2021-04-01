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Тихановська знову назвала Крим українським і чекає запрошення до Києва

Новость на русском → Вільнюс, Четвер 01 квітня 2021 17:16
Тихановська знову назвала Крим українським і чекає запрошення до Києва Фото: Світлана Тихановська (facebook com strana888)
Автор: РБК-Україна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає окупований Росією Крим українською територією. Вона також готова повторити свою позицію в Києві.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Європейської правді".

"Крим - український. Коли говориш невизначено - це не значить, що ти помиляєшся, ти просто говориш дипломатичною мовою", - зазначила вона.

Тихановська підкреслила, що готова повторити ці слова в Києві і чекає на запрошення від українського уряду. У разі такого візиту вона буде говорити про необхідність максимального економічного і політичного тиску на режим Олександра Лукашенка.

"Україна в цьому питанні може зробити дуже багато", - сказала вона і додала, що хоче від Києва більш жорсткої позиції та фінансової ізоляції режиму Лукашенка.

Нагадаємо, у вересні 2020 року в розпал протестів у Білорусі Тихановська заявляла, що Крим де-юре українську, але де-факто - російський.

Пізніше її позиція змінилася, а український МЗС говорив про контакти з нею тільки після того, як обидві сторони дозріють для цього. При цьому міністр Дмитро Кулеба вже офіційно контактував з Тихановською.

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