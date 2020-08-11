Фото: Світлана Тихановська (twitter.com/naviny)

Зв'язок з опоненткою Лукашенко був відсутній кілька годин

Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська вийшла на зв'язок вперше за кілька годин. У штабі заявили, що з нею "все добре".

Про це повідомляє Sputnik Білорусь.

Світлана Тіхановська не виходила на зв'язок кілька годин після подачі в білоруський Центрвиборчком скарги з вимогою повторного підрахунку голосів.

Як повідомила її прес-секретар Ганна Красуліна, Тіхановська перебувала в ЦВК з адвокатом Максимом Знаком близько 3 годин. Вона була з ним в різних кімнатах, тому адвокат не знає, про що вони говорили з представниками влади.

Потім Тіхановська поїхала в невідомому напрямку. Потім штаб не міг з нею зв'язатися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Тіхановську готувався замах.