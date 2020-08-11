Тіхановська виїхала в Литву

Головний конкурент чинної влади на виборах Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Вона зараз перебуває у Литві.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус на своїй сторінці у Twitter.

Міністр написав, що Тіхановська в безпеці.

"Вона в Литві", - додав він.

У коментарі виданню LRT Лінкявічус повідомив, що Тіхановська прибула в Литву вночі. За його даними, до цього її затримували близько 7 годин. Однак, обставини затримання не назвав.

"Коли я безуспішно намагався зв'язатися з нею протягом декількох годин, почалися її пошуки. Зараз вона знаходиться в безпечній країні, що, напевно, найголовніше", - сказав він.

Увечері 10 серпня штаб Тіхановської повідомив, що вона зникла після візиту в Центральну виборчу комісію Білорусі, де планувала подати скаргу на попередні результати виборів президента. Тільки через кілька годин вона вийшла на зв'язок.

Пізніше стало відомо, що вона була в ЦВК з адвокатом Максимом Знаком близько 3 годин. Вона була з ним в різних кімнатах, тому адвокат не знає, про що вони говорили з представниками влади. Після того стало відомо, що вона поїхала у невідомому напрямку.

Раніше повідомлялося, що на Тіхановську готувався замах.

Нагадаємо, що Тіхановська відмовилася брати участь в акціях протесту, її штаб вважає, що поява на публіці може викликати провокації.

Тим часом, жителі Білорусі, які не згодні з попередньо оприлюдненою перемогою чинного президента країни Олександра Лукашенка на виборах, виходять на акції протесту в центрах міст..