Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська розповіла про позицію щодо Криму. Вона озвучила "прийняту в Білорусі позицію" щодо окупації півострова Росією.

Про це Тіхановська сказала в інтерв'ю LRT.

За словами опозиціонерки, Крим "відійшов іншій державі в протиріччя з міжнародними законами".

"Коли я була претендентом в кандидати, або кандидатом у президенти, я озвучувала позицію, яка у нас прийнята в Білорусі, що Крим "de jure" український, а "de facto" - російський. Ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони, і що Крим відійшов іншій державі в суперечність цих законів", - заявила вона.

Тіхановська додала, що "ситуація з Кримом дуже складна", а у білорусів різні погляди на це питання.

"Ми б не хотіли, щоб це питання якось роз'єднало нас", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Тіхановська висловила стурбованість заявою президента Росії Володимира Путіна про створення резерву силовиків для відправки в країну.

За словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, Росія підготувала війська, оскільки в разі його повалення країна може перетворитися "в театр бойових дій".