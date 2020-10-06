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Тіхановська розповіла, чого очікує від зустрічі з Меркель

Автор: Инна Собора

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська прибула до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вона очікує на підтримку Німеччини у питанні дотримання прав людини в Білорусі.

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Про це Тіхановська заявила в інтерв'ю DW.

Вона зазначила, що розмова буде стосуватися виключно Білорусі.

"(Головний меседж, - ред) у тому, що в Білорусі грубо і підло порушуються права людини, і білоруси зараз кричать про допомогу. Тому ми сподіваємося, що роль Німеччини у вирішенні цього питання в якості медіатора буде однією з найголовніших", - сказала Тіхановська.

Раніше повідомлялося, що Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з лідером білоруської опозиції Світланою Тіхановською 6 жовтня о 15:00 за київським часом.

Крім того, Тіхановська хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Новини України Світлана ТіхановськаАнгела Меркель