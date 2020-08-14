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Тіхановська закликала мерів міст провести мітинги на вихідних

Автор: РБК-Україна

Тіхановська просить провести мирні зібрання у кожному місті

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська виступила із закликом провести масові мітинги 15-16 серпня. Мирні протести можуть пройти в містах Білорусі.

Про це вона заявила у своєму відеозверненні.

"Я прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті", - заявила Тихановская.

Вона підкреслила, що на вулицях з'являються нові мирні акції - ланцюги солідарності жінок з квітами. Вона також висловила подяку силовикам, які відмовилися виконувати накази щодо розгону протестів, та учасникам страйків на підприємствах.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тіхановська виступила із закликом зупинити насильство на протестах у Білорусі, а також заявила, що демонстранти повинні захищати свій вибір мирним, ненасильницьким шляхом.

Зазначимо, опонентка Олександра Лукашенка вимушено знаходиться за кордоном; цього тижня білоруська влада вивезла її до Литви після того, як кілька годин утримували в будівлі ЦВК, куди вона подавала скаргу з вимогою провести перерахунок голосів.

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