ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

КДБ Білорусі вніс Тіхановську до списку причетних до тероризму

Новость на русском → Мінськ, П'ятниця 02 квітня 2021 18:26
КДБ Білорусі вніс Тіхановську до списку причетних до тероризму Фото: Світлана Тіхановська (facebook com strana888)
Автор: РБК-Україна

Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тіхановську до списку причетних до тероризму. Зокрема, на підставі розслідування справи стосовно учасників ініціативи BYPOL.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Повідомляється, що продовжується розслідування цієї справи за фактом організації "актів тероризму" в містах Борисові та Мінську.

"Встановлено, що до протиправної діяльності зазначеної незареєстрованої організації причетні С. Тіхановська, П. Латушко, а також 15 громадян Республіки Білорусь, які перебувають за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Фігуранти оголошені в міжнародний розшук, підготовлені документи про екстрадицію Тіхановської та Латушко з Литви та Польщі відповідно. Всі фігуранти кримінальної справи внесені до переліку організацій та осіб, причетних до терористичної діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь збирається оголосити Тіхановську і BYPOL в міжнародний розшук. Вона нібито підозрюється в підготовці теракту.

BYPOL - це ініціатива в Білорусі та за її межами, яка створена колишніми силовиками для протидії режиму Лукашенка. Об'єднання має свої YouTube і Telegram-канали, на яких публікує різні відео, пов'язані з силовиками, а також публікує дані співробітників правоохоронних органів.

Відзначимо, напередодні Тіхановська знову назвала Крим українським та заявила, що чекає на запрошення до Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Білорусь Світлана Тіхановська Тероризм
NEWS
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів