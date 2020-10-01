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Тіхановська підтримала ідею залучення Путіна до переговорів щодо Білорусі

Автор: Игорь Литвиненко

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська підтримала ідею того, щоб президент Франції Еммануель Макрон вів діалог з російським колегою Володимиром Путіним щодо ситуації в Білорусі. При цьому опозиція поки не отримувала сигналів про бажання сусідніх країн виступити в якості посередників врегулювання ситуації в країні.

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Про це Тіхановська заявила в інтерв'ю французькій радіостанції RTL.

"Ми завжди говорили, що раніше відкриті до діалогу. Ми хотіли б, щоб сусідні країни в першу чергу були посередниками в цих переговорах з владою. Було б чудово, якщо б президент Макрон міг запросити, наприклад, пана Путіна брати участь і виступити в якості посередника на цих переговорах", - сказала вона.

Опозиціонерка додала, що Макрон під час зустрічі з нею показав хороше розуміння ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, 29 вересня в Литві відбулася зустріч між Тіхановською і Макроном. За підсумками зустрічі білоруська опозиціонерка заявила, що президент Франції пообіцяв допомогти у вирішенні кризи в Білорусі.

До цього Тіхановська повідомляла, що Білорусь і Росія є дружніми народами і назвала Путіна мудрим керівником.

Також РБК-Україна писало, що Тіхановська приступила до формування тіньового уряду.

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Новини України Володимир ПутінБілорусьСвітлана Тіхановська