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Тихановська: у нас ненасильницький протест з квіточками і кульками

Субота 28 листопада 2020 13:18
Тихановська: у нас ненасильницький протест з квіточками і кульками
Автор: Олександр Білоус

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська підкреслює ненасильницький характер протесту в країні. З серпня силовики затримали 30 тисяч осіб, вісім людей загинули.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Очевидно всім, і білорусам, і всім світу, що у нас ненасильницький протестний рух. Ми ходимо з квіточками, з кульками", - сказала вона.

Коментуючи наказ Олександра Лукашенка силовикам "не брати полонених", Тихановська заявила, що це "промивання мізків силовикам".

"Це вони самі себе переконують і ОМОН намагаються переконати, що ми з якимось насильством йдемо, але це ж очевидно, що ні",- сказала Тихановська.

У той же час, за її даними, з початку протесту в Білорусі після президентських виборів 9 серпня поточного року понад 30 тисяч осіб були затримані силовиками або постраждали будь-яким іншим чином. При цьому 132 людини визнані політв'язнями, а вісім людей загинули.

Нагадаємо, масові акції протесту в Білорусі почалися після того, як Олександр Лукашенко оголосив себе обраним президентом після голосування 9 серпня.

Наприкінці жовтня Олександр Лукашенко виступив з новими погрозами щодо протестувальників. Він заявив, що не планує "брати полонених".

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Новини України В світі БілорусьпротестОлександр Лукашенко

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