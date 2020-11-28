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Тихановская: у нас ненасильственный протест с цветочками и шариками

Суббота 28 ноября 2020 13:18
Тихановская: у нас ненасильственный протест с цветочками и шариками
Фото: Светлана Тихановська (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Александр Белоус

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская подчеркивает ненасильственный характер протеста в стране. С августа силовики задержали 30 тысяч человек, восемь человек погибли.

Об этом она сказала в интервью "Радіо Свобода".

"Очевидно всем, и белорусам, и всеми миру, что у нас ненасильственное протестное движение. Мы ходим с цветочками, с шариками", - сказала она.

Комментируя приказ Александра Лукашенко силовикам "не брать пленных", Тихановская заявила, что это "промывание мозгов силовикам".

"Это они сами себя убеждают и ОМОН пытаются убедить, что мы с каким-то насилием идем, но это же очевидно, что нет", - сказала Тихановская.

В то же время, по ее данным, с начала протеста в Беларуси после президентских выборов 9 августа текущего года более 30 тысяч человек были задержаны силовиками или пострадали каким-либо другим образом. При этом 132 человека признаны политзаключенными, а восемь человек погибли.

Напомним, массовые акции протеста в Беларуси начались после того, как Александр Лукашенко объявил себя избранным президентом после голосования 9 августа.

В конце октября Александр Лукашенко выступил с новыми угрозами в отношении протестующих. Он заявил, что не планирует "брать пленных".

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Новости Украины В мире БеларусьпротестАлександр Лукашенко

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