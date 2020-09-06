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Тіхановська: конституційна реформа в Білорусі можлива лише після нових виборів

Автор: Артур Родивилов

Прийняття нової Конституції Білорусі можливе тільки після нових виборів. Всі зміни в країні мають бути після обрання нового президента.

Про це заявила лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська в ефірі свого YouTube-каналу.

Раніше Лукашенко заявив, що якщо повторні вибори і відбудуться, то після прийняття нової Конституції.

"Конституційна реформа, звичайно, потрібна, але потрібна вже після проведення нових виборів. Зміни мають бути, але вже після обрання нового президента", - сказала Тихановская.

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Вона зазначила, що з нею вже зв'язувалися лідери багатьох країн, у тому числі США, Канади та європейських держав. Проте дзвінка з боку РФ не було.

"Ми відкриті до діалогу з представниками будь-якої країни. Тому, якщо нам подзвонять з Росії, ми, звичайно, поспілкуємося", - сказала Тіхановськая.

Нагадаємо, Тіхановська стурбована наміром Путіна відправити силовиків в Білорусь.

Зазначимо, Росія вже підготувала резерв з силовиків, які можуть бути спрямовані в Білорусь.

За словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, Росія підготувала війська, тому, що в разі його повалення країна може перетворитися "в театр бойових дій".

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