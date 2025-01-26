Тихановская назвала окна возможностей для смены власти в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала два окна возможностей, когда может быть смена власти в Беларуси. Она подчеркнула, что демократическим силам нужно быть готовыми к этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Зеркало ".

По словам Тихановской, есть несколько вариантов, будет такая возможность. Во-первых, это окончание российско-украинской войны победой Украины.

"И поэтому я за то, чтобы дать Украине все возможное для победы. И (чтобы - ред.) на момент переговоров они находились в сильной позиции. Победа Украины означает, что Путин слаб, а значит, слаб Лукашенко. Он уже очень слаб, его поддерживает только Путин", - заявила она.

Еще одно окно возможностей, как считает Тихановская, может появится в связи с экономическими проблемами, которые настигнут Беларусь.

"Это может быть связано с какими-то экономическими проблемами, если карманы Лукашенко пустеют из-за санкций. И власти не смогут сохранить так называемую экономическую стабильность в Беларуси", - пояснила политик.

Также она отметила, что окно возможностей может появится и в связи со здоровьем Лукашенко. При этом Тихановская подчеркнула, что надеятся на это не стоит, ведь может быть иначе, но в то же время возможен другой "черный лебедь".

Как заявила политик, задача демократических сил и самих беларусов - быть подготовленными к этому моменту.

"В тот момент белорусские демократические силы, белорусы, (должны быть - ред.) очень сильны политически и едины. Пусть все наши демократические партнеры, которые также видят Беларусь независимой и демократической, будут с нами в этот момент... И наша задача - скоординироваться и почувствовать друг друга в этом окне возможностей", - сказала Тихановская.

Она также отметила, что согласно истории, у каждой страны, перешедшей от диктатуры к демократии, был свой переход. Идентичных сценариев не существует. Но в этот момент "мы должны быть намного сильнее режима Лукашенко".