СМИ сообщают, что российский диктатор Владимир Путин боится современных технологий, из-за чего страна отстает в разработках искусственного интеллекта и теряет ИТ-специалистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times.
По данным The Times, российский диктатор управляет страной через старые методы связи: стационарные телефоны с шифрованной линией, игнорируя интернет и смартфоны.
Такой подход резко контрастирует с практикой руководителей других государств, которые координируют политику через современные мессенджеры и цифровые платформы.
Издание задается риторическим вопросом: "Удивительно ли, что Россия отстает в разработках искусственного интеллекта?"
Согласно исследованию Стэнфордского университета, Россия занимает 28-е место среди 36 стран по общей силе индустрий искусственного интеллекта.ї
В лидерах оказались США, Китай и Индия, а такие небольшие страны, как Люксембург, Бельгия и Ирландия, обогнали РФ. По мнению аналитиков, слабая инвестиционная активность и страх перед инновациями тормозят рост высоких технологий в стране.
Отношение современного режима к технологиям резко отличается от политики советских лидеров, для которых научно-технический прогресс был ключевым элементом индустриализации и конкуренции в условиях холодной войны.
В то время как СССР активно развивал космос, ядерный потенциал и инфраструктуру, нынешнее руководство воспринимает цифровые инновации как угрозу власти.
The Times также указывает на сворачивание цифровых свобод в России: блокировки соцсетей и ограничение доступа к информации препятствуют развитию технологической среды.
Экономист Владислав Иноземцев отмечает, что создание эффективного сектора ИИ требует независимых стартапов и благоприятного инвестиционного климата, чего в России практически нет.
Только в 2022 году страну покинули около 100 тысяч ИТ-специалистов, а западные санкции дополнительно осложнили доступ к высокотехнологичным компонентам.
