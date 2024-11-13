The Economist написало о выборах в Украине в 2025 году. Эксперт оценил, возможно ли это

Что написало The Economist

По данным издания, самая ранняя дата президентских выборов, которую уже обсуждают в Киеве, это 25 мая 2025 года.

При этом The Economist утверждает, что подготовка к выборам в Украине уже якобы началась. В частности, региональные избирательные штабы "начали работать над списками кандидатов".

В то же время Офис президента Украины отрицает такие слухи.

Реакция политолога

Политолог Игорь Рейтерович отметил, что он может гипотетически представить прекращение огня через несколько месяцев после того, как пройдет инаугурация Дональда Трампа, а также начало переговоров.

"Но буквально через два-три месяца после прекращения огня проведение выборов в Украине мне кажется маловероятной идеей. Я объясню почему. Есть здесь как объективные, так и субъективные моменты", - добавил он.

По словам эксперта, объективный момент состоит в том, что есть решение Верховной Рады о том, что выборы в Украине должны состояться не раньше чем через 6 месяцев после завершения правового режима военного положения. Это необходимо для проверки всех реестров, а также для того, чтобы у партий была возможность провести предвыборные кампании.

Также, как обратил внимание Рейтерович, субъективный момент состоит в том, что режим военного положения могут не отменить на следующий день после условного перемирия между Украиной и Россией.

Такой правовой режим может затянуться еще как минимум на несколько недель, поскольку нужно будет провести проверку на линии разграничения, запустить процессы демобилизации и мобилизации и не только.

"Так что вопрос с выборами, если и будет подниматься в 2025 году, то с большой вероятностью это будет где-то к концу года. То есть осень. Так быстро, как это пишут в The Economist, к сожалению, в Украине это не сработает", - отметил политолог.