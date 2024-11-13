The Economist написало про вибори в Україні у 2025 році. Експерт оцінив, чи це можливо

Що написало The Economist

За даними видання, рання дата президентських виборів, яку вже обговорюють у Києві, це 25 травня 2025 року.

При цьому The Economist стверджує, що підготовка до виборів в Україні вже нібито розпочалася. Зокрема, регіональні виборчі штаби "почали працювати над списками кандидатів".

Водночас Офіс президента України заперечує такі чутки.

Реакція політолога

Політолог Ігор Рейтерович зазначив, що він може гіпотетично уявити припинення вогню через кілька місяців після того, як пройде інавгурація Дональда Трампа, а також початок переговорів.

"Але буквально за два-три місяці після припинення вогню проведення виборів в Україні мені здається малоймовірною ідеєю. Я поясню чому. Є тут як об'єктивні, так і суб'єктивні моменти", - додав він.

За словами експерта, об'єктивний момент полягає в тому, що є рішення Верховної Ради про те, що вибори в Україні мають відбутися не раніше ніж через 6 місяців після завершення правового режиму воєнного стану. Це необхідно для перевірки всіх реєстрів, а також для того, щоб партії мали можливість провести передвиборчі кампанії.

Також, як зазначив Рейтерович, суб'єктивний момент полягає в тому, що режим воєнного стану можуть не скасувати наступного дня після умовного перемир'я між Україною та Росією.

Такий правовий режим може затягтися ще як мінімум на кілька тижнів, оскільки потрібно буде провести перевірку на лінії розмежування, запустити процеси демобілізації та мобілізації і не тільки.

"Так що питання з виборами, якщо й порушуватиметься у 2025 році, то з великою ймовірністю це буде десь до кінця року. Тобто осінь. Так швидко, як це пишуть у The Economist, на жаль, в Україні це не спрацює ", - зазначив політолог.