The Economist узнал темпы производства ракет "Искандер" и Х-101 в России: названы цифры

Так, издание ссылаясь на оценку Украины и отчет Королевского объединенного института оборонных исследований, Россия производит боеприпасы "с необычайной скоростью" - более 1400 баллистических ракет "Искандер" в год, а также 500 крылатых ракет Х-101 в год.

При этом, как отмечают журналисты, в других областях текущие темпы производства неустойчивы.

"Только 10-15% из 1500-2000 танков и 3 тысячи других боевых бронированных машин, производимых ежегодно, являются новыми", - уточняется в статье со ссылкой на отчет Королевского объединенного института оборонных исследований.

Остальные ресурсы, которые восстанавливаются из старых советских запасов, могут иссякнуть к 2026 году, если нынешние темпы потерь сохранятся. В частности, производство российской бронетехники, по данным The Economist, могло бы достичь пика в этом году.

Угроза России для стран НАТО

Эти цифры издание приводит в контексте оценки возможного наступления РФ на страны НАТО. Издание пишет, что пока война в Украине продолжается, у России не будет свободных наземных сил, чтобы представлять серьезную угрозу НАТО.

"Но даже если будет подписано соглашение о прекращении огня, России будет трудно отвлечь большое количество войск, потому что это может позволить Украине вернуть себе территорию", - говорится в статье со ссылкой на мнение аналитиков.

Поэтому, продолжают авторы, России придется создавать новые силы. Западные разведывательные агентства тщательно изучили, сколько времени это может занять и их выводы значительно различаются. А именно:

США говорят о том, что Россия восстановит свою армию "в течение следующего десятилетия";

норвежская разведка считает, что это займет от пяти до десяти лет "самое раннее";

оценки Украины предполагают от пяти до семи;

немецкие - от пяти до восьми;

эстонские шпионы, похоже, настроены наименее оптимистично, предлагая России трех-пятилетний срок для создания новых формирований, в зависимости от хода войны, экономики России и сохранения санкций.

При этом эти сроки зависят от множества факторов, в том числе от производства техники и вооружения.