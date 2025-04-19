Готовится к вторжению России? Politico узнало о важном плане Литвы по Сувалкскому коридору

Литва намерена модернизировать и укрепить второй маршрут через Сувалкский коридор. Он считается одним из наиболее вероятных районов для возможного нападения РФ на ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Эти дороги имеют решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего военно-гражданского планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса", - сказал заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас в телефонном интервью изданию.

Что представляет собой Сувалкский коридор

Сувалкский коридор - это малонаселенный участок лесной равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с союзником Кремля Беларусью и Калининградским эксклавом России. Он считается одной из самых уязвимых точек НАТО, служа жизненно важным сухопутным коридором, связывающим страны Балтии с остальной частью альянса.

В настоящее время через Литву проходят две основные дороги: одна из них идет из Каунаса в Литве в Варшаву и является частью военного коридора Via Baltica, а другая - это обычный маршрут между литовской столицей Вильнюсом и польским городом Августов.

В настоящее время Литва совместно с Польшей принимает меры по расширению своей военной инфраструктуры за пределы Via Baltica, которая является основным маршрутом переброски подкреплений союзников в страну, путем модернизации дороги Вильнюс - вгустов до стандартов двойного назначения для гражданских и военных нужд.

Via Baltica и линия Rail Baltica - проект по строительству высокоскоростного железнодорожного сообщения из Прибалтики в Польшу - в настоящее время служат основными каналами для военной мобильности.

Что включает в себя план Литвы?

Цель состоит в том, чтобы улучшить поток товаров, облегчить перемещение войск и поддержать потенциальную эвакуацию гражданского населения в случае войны.

"Это просто еще один вариант обеспечения лучшей логистики в трудные времена", - сказал Годляускас.

Эти усилия являются частью более широкого европейского стремления инвестировать в инфраструктуру двойного назначения - проекты, призванные удовлетворять как гражданские, так и военные потребности. Такие страны, как Испания, Бельгия и Словакия, проводят аналогичные модернизации.

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС необходимо будет потратить не менее 70 млрд евро на срочную адаптацию своих железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных коридоров.

Помимо повышения мобильности, проект "Сувалки" может также включать новые меры по обеспечению безопасности границ.

"Особенно в районе Сувалок ведутся разговоры о новых мерах защиты вдоль границ с Калининградом и Беларусью", - сказал Годляускас, упомянув дискуссии о размещении элементов противодействия мобильности вблизи границ или на них, таких как контрольно-пропускные пункты на дорогах и системы блокирования, такие как цементные заграждения.

Не только защита вдоль границ РФ и Беларуси

Годляускас также заявил, что обеспечение свободы передвижения войск и товаров по двум дорогам является приоритетом, и добавил, что подобные операции по охране границы, вероятно, будут внимательно отслеживаться Россией как "чувствительная и жизненно важная" информация.

Он также добавил, что меры безопасности выходят за рамки физической сферы.

"Мы обсуждаем, как бороться с подменой и глушением GPS со стороны России, что уже влияет на нашу гражданскую авиацию и навигационные системы", - добавил он.

Полный объем проекта включает реконструкцию 113 км дорог и обновление восьми мостов. Заместитель министра транспорта Литвы Родерикас Жиобакас недавно сообщил изданию, что работы, как ожидается, будут завершены к 2028 году.

Годляускас был более осторожен со сроками. "С многонациональными проектами все может занять больше времени. Но мы надеемся, что геополитическая ситуация, наши интересы и возможности Польши позволят нам уложиться в эти сроки", - сказал он .

Литва хочет получить финансирование от ЕС и привлечь Польшу

Литва надеется получить финансирование ЕС для этого проекта.

"Мы будем лоббировать ЕС - вместе с Польшей, Эстонией и Латвией - чтобы гарантировать, что эти проекты были приоритетными в следующем многолетнем бюджете блока", - сказал Годляускас.

Хотя проект дороги соответствует целям военной мобильности ЕС и НАТО, официально он не является частью программ ни одной из этих организаций, а вместо этого финансируется как двусторонняя инициатива между польскими и литовскими министерствами транспорта и обороны.