Зупинити війну на Донбасі може лише Путін, - Тейлор

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

За словами Тейлора, президент Росії може зупинити цю війну хоч завтра

Повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор заявив, що війну на Донбасі завершити може лише президент Росії Володимир Путін. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

Таким чином Тейлор відповів на питання, чи може Україна зупинити війну на сході.

"Ні. Єдиний, хто може це зробити - Володимир Путін. Але що важливо, і що відмінно - те, що у моменти загострень президент Зеленський двічі піднімав слухавку і телефонував Путіну, щоби обговорити ці інциденти. Зараз існує можливість того, щоби президенти України та Росії обговорювали питання Донбасу, Чорного моря, Керченської протоки. Українці та росіяни тепер у принципі здатні про це говорити, і для мене це - надихаюча новина", - сказав він.

Глава посольства США зазначив, що Путін здатний зупинити цю війну хоч завтра.

"Він може просто сказати так званим "ЛНР" та "ДНР", щоб ті зупинилися. Він може забрати з Донбасу російську армію, спецслужби, російське озброєння - і все… А Зеленський може мати переговори з Путіним. І не знаю, що думає Путін, я не знаю, що саме він планує – я не достатньо розумний, щоби це зрозуміти. Але я знаю, що на нього тиснуть санкції. Я знаю, що санкції мають вплив. Я знаю, що люди у Москві, в тому числі у близькому колі Путіна, занепокоєні санкціями та шукають можливості послабити їх", - пояснив Тейлор.

Він підкреслив, що санкційний тиск може сприяти тому, аби глава РФ прийняв рішення про припинення війни на Донбасі.

"Санкції тривають значно, значно довше, ніж прогнозували та уявляли собі і Путін, і його команда. Вони впливають і на російську економіку, і на конкретних людей, які обмежені у можливості подорожувати, активи яких заморожені. Це - реальний вплив. І я вірю, що через цей тиск Путін може ухвалити те рішення щодо Донбасу, про яке я кажу", - зазначив глава американського посольства.

Також Тейлор прокоментував можливість введення миротворців на Донбас.

"Миротворці - це варіант, хоч і не єдиний. Про таку можливість говорить і сам Путін, і міжнародна спільнота. Цей сценарій не передбачений Мінськими угодами, але він їм не суперечить… У цьому разі Путін матиме можливість зберегти обличчя. Він зможе сказати: я успішно захистив російськомовних на Донбасі, тепер цю роль бере на себе міжнародна спільнота", - додав він.

Нагадаємо, спеціальний представник США на переговорах щодо України Курт Волкер заявив, що Кремль досі думає, що, продовжуючи війну на Донбасі, може послабити Україну, дестабілізувати її, тиснути на Київ, щоб спробувати утримати країну під своїм впливом.

Як писало РБК-Україна раніше, Тейлор заявив, що Україна повинна продовжувати переговори в Мінську і в інших форматах для того, щоб завершити війну на Донбасі.

Додамо, на початку цього року в ООН заявили, що в результаті військового конфлікту на сході України в 2019-му 3,5 мільйона людей знадобиться гуманітарна допомога.