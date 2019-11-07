Тейлор попереджав Зеленського про зростаючий вплив Коломойського, - стенограма

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор кілька разів заявляв президенту Володимиру Зеленському про зростання впливу олігарха Ігоря Коломойського на український уряд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковану стенограму його свідчень у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Зокрема, Тейлору ставили питання про вплив олігархів на українську владу.

"Це велика проблема, особливо для сьогоднішньої нової адміністрації... Вплив одного конкретного олігарха на Зеленського викликає особливе занепокоєння. Ця людина - Коломойський, і його вплив зростає", - зазначив посол.

За його словами, він кілька разів висловлював Зеленському стурбованість у зв'язку з Коломойським, пояснюючи це тим, що "люди не обирали Коломойського".

"Вони обрали вас, а замість цього він, тобто Коломойський, збільшує свій вплив у вашому уряді. І в кінцевому підсумку це може призвести до вашого падіння. Я кілька разів спілкувався з ним про це", - додав Тейлор.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що олігарх Ігор Коломойський не впливає на український уряд.

Відзначимо, в матеріалі РБК-Україна "Групи впливу: як "Слуга народу" намагається зберегти монокоаліцію" говорилося, що частину депутатів у фракції "Слуга народу" так чи інакше пов'язують з Коломойським. Їх кількість, за різними оцінками, коливається від 9 до 30 осіб.