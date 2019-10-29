Коломойський не впливає на український уряд, - Гончарук

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Він заявив, що Коломойський "або який-небудь інший представник бізнесу" не мають впливу на Кабмін

Олігарх Ігор Коломойський не впливає на український уряд. Про це заявив голова Кабінету міністром Олексій Гончарук під час брифінгу.

За його словами, Коломойський "або який-небудь інший представник українського чи міжнародного бізнесу" не мають впливу на Кабмін.

"Коментуючи вплив пана Коломойського на український уряд, можу прямо сказати, що ніякого впливу ця людина або який-небудь інший представник українського чи міжнародного бізнесу не має. Ми орієнтуємося на українських платників податків, також орієнтиром є президент Володимир Зеленський, який отримав величезну підтримку українського суспільства", - сказав Гончарук.

Він додав, що уряд поважає незалежність НБУ та судів.

"Ми поважаємо незалежність Національного банку та українських судів, тому мені як голові уряду, некоректно коментувати наміри, тому що це може бути сприйнято як тиск на суд", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна "Групи впливу: як "Слуга народу" намагається зберегти монокоалицию" говорилося, що чимало депутатів у фракції "Слуга народу" так чи інакше пов'язують з Коломойським, їх кількість, за різними оцінками, коливається від 9 до 30 осіб.