Тейлор назвав кілька варіантів зустрічі Зеленського з Трампом

Опрацьовується можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа, президента США, у Варшаві та Нью-Йорку. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім цього, ще готується візит Зеленського в США, однак дати Тейлор ще не знає. За його словами, у президентів "дуже щільний графік".

"Є дві можливості, про які ми знаємо, коли обидва президента будуть в одному місці в один час. Обидва президента очікують побачити один одного в обох місцях - в Польщі і Нью-Йорку. Сподіваємося, будуть інші можливості, але вони поки не визначені", - сказав він журналістам у п'ятницю в Києві.

При цьому Тейлор спростував інформацію, що візит відклали, оскільки "погодженої дати ніколи не було".

Нагадаємо, посол України у Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що зустріч глав України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбудеться в серпні-вересні поточного року.

Крім того, в Офісі президента України повідомляли, що ще уточнюють дати зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Відзначимо, 25 липня Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Трамп привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних виборів.