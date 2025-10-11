ua en ru
ТЭЦ Киева имеют защиту, в соответствии с требованиями Генштаба, - КГГА

Киев, Суббота 11 октября 2025 12:37
UA EN RU
ТЭЦ Киева имеют защиту, в соответствии с требованиями Генштаба, - КГГА Фото: в КГГА заявили, что киевские ТЭЦ имеют необходимую защиту, предусмотренную требованиями Генштаба
Автор: Сергей Новиков

Киевские ТЭЦ имеют всю необходимую защиту, предусмотренную требованиями Генштаба. Информация о якобы отсутствии защиты не соответствует действительности и является политической манипуляцией.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявили в КГГА и призвали не распространять ложные данные.

"В медиапространстве сейчас распространяется заявление одного из "экспертов" о якобы отсутствии какой-либо защиты на киевских ТЭЦ. Подобная информация является политической манипуляцией и не соответствует действительности. Столичные ТЭЦ, согласно требованиям Генерального штаба ВСУ, имеют необходимую защиту первого этапа. Более подробную информацию по этой защите в публичном поле распространять не позволяют требования безопасности. И те, кто считает себя экспертами по теме и берут на себя ответственность ее комментировать, не могут не знать о таких требованиях", - говорится в сообщении КГГА.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отметил, что ключевые объекты энергетики, где это предусмотрено требованиями, имеют защиту. И призвал представителей медиа и официальных лиц не распространять ложные данные, особенно те, что касаются работы энергообъектов.

"Напомню, что распространение данных о местах разрушения и состоянии защищенности объектов критической инфраструктуры приказом Минэнерго от 15.03.2023 № 92 отнесено к информации с ограниченным доступом. Поэтому такие "комментарии" создают ряд дополнительных рисков для энергетиков и способствуют действиям врага", - отметил Пантелеев.

Он также рассказал о ликвидации последствий вражеской атаки.

"Энергетики уже вернули свет 270 тысячам потребителей. Восстановление электроснабжения продолжается, и в максимально сжатые сроки его должны вернуть другим потребителям. Пока в ограниченном режиме водоснабжение в 4 районах - Голосеевском, Печерском, Соломенском, Шевченковском. Для обеспечения горожан водой на время, пока ситуацию с водоснабжением не стабилизируют, к генераторам подключены 84 бювета. Всего в столице функционируют 170 бюветных комплексов, которые расположены во всех микрорайонах", - рассказал заместитель главы КГГА.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что город передал 235 млн грн на усиление системы ПВО Киева. В частности, на приобретение военными дронов-перехватчиков "Шахедов".

