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Tesla обвинила двух бывших сотрудников в масштабной утечке данных

Вторник 22 августа 2023 02:31
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Tesla обвинила двух бывших сотрудников в масштабной утечке данных Фото: Tesla обвинила двух бывших сотрудников в масштабной утечке данных (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американский автопроизводитель Tesla обвинил двух своих бывших сотрудников в том, что они стояли за утечкой данных, в результате которой была похищена личная информация более 75 тысяч человек – клиентов и сотрудников компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Стивен Элентух, сотрудник Tesla по обеспечению конфиденциальности данных, заявил в обращении к генеральной прокуратуре штата Мэн о том, что данные после взлома были переданы немецкому изданию Handelsblatt,.

Handelsblatt сообщил автопроизводителю, что получил конфиденциальную информацию, которая включает в себя идентифицирующую информацию, в частности имена, адреса, номера телефонов и номера социального страхования.

В скором времени после этого Tesla установила сотрудников, которые слили данные, подала против них иски и конфисковала их устройства.

Утечки данных в Tesla

В апреле 2023 года компания Tesla обнаружила, что ее сотрудники регулярно делились записями видеокамер, которые установлены на электромобилях автопроизводителя.

Иногда на них были запечатлены моменты дорожно-транспортных происшествий, некоторые видеозаписи носили очень интимный характер. По словам бывших сотрудников, у них была программа, которая показывала координаты места съемки, благодаря чему они могли при желании выяснить, кто именно является владельцем автомобиля.

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Tesla Соединенные Штаты Америки
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