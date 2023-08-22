Tesla звинуватила двох колишніх співробітників у масштабному витоку даних

Американський автовиробник Tesla звинуватив двох своїх колишніх співробітників у тому, що вони стояли за витоком даних, в результаті якої було викрадено особисту інформацію понад 75 тисяч осіб – клієнтів та співробітників компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Стівен Елентух, співробітник Tesla із забезпечення конфіденційності даних, заявив у зверненні до генеральної прокуратури штату Мен про те, що дані після злому були передані німецькому виданню Handelsblatt.

Handelsblatt повідомив автовиробнику, що отримав конфіденційну інформацію, яка включає ідентифікуючу інформацію, зокрема імена, адреси, номери телефонів і номери соціального страхування.

Незабаром після цього Tesla встановила співробітників, які злили дані, подала проти них позови та конфіскувала їхні пристрої.

Витоку даних у Tesla

У квітні 2023 року компанія Tesla виявила, що її співробітники регулярно ділилися записами відеокамер, встановлених на електромобілях автовиробника.

Іноді на них були зафіксовані моменти дорожньо-транспортних пригод, деякі відеозаписи мали дуже інтимний характер. За словами колишніх співробітників, вони мали програму, яка показувала координати місця зйомки, завдяки чому вони могли за бажання з'ясувати, хто саме є власником автомобіля.