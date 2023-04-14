RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Tesla снизила цены на свои автомобили в Европе

Фото: цены на Tesla упали в Европе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Tesla снизила цены на свои электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную дисконтную кампанию, начатую в Китае в январе, и вызвав опасения по поводу своей прибыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе Tesla сообщила, что поставки в первом квартале выросли всего на 4% по сравнению с предыдущим кварталом, несмотря на скидки в США, Китае, Японии, Австралии и Южной Корее, направленные на стимулирование спроса.

Через несколько дней после публикации разочаровывающих данных о поставках Tesla объявила о пятом снижении цен на автомобили в этом году на рынке США, поскольку Вашингтон готовится ввести более жесткие стандарты, которые ограничат налоговые льготы на электромобили.

В 2022 году самый ценный в мире автопроизводитель также не выполнил поставленную генеральным директором Илоном Маском цель роста поставок на 50%, которая была выполнена на 40% из-за проблем с логистикой и замедления спроса.

Tesla заявила, что снизила цены на многих европейских рынках, включая Германию и Францию, из-за расширения своих производственных мощностей.

В Германии Tesla снизила цены на свои автомобили Model 3 и Model Y на 4,5-9,8%. Это второе снижение цен в этом году после снижения цен на 1-17% в январе.

Базовая версия Model 3 теперь стоит 41 990 евро и, таким образом, на 2 000 евро дешевле.

В Сингапуре Tesla снизила цены на свои автомобили Model 3 и Model Y с 4,3% до 5%.

Tesla также снизила цены в Израиле: цена на базовую версию Model 3 упала на 25% после первого раунда глобального снижения цен в январе.

Маск заявил, что Tesla сосредоточится на снижении цен, чтобы стимулировать спрос, и что она добилась успеха в стимулировании заказов с помощью январских скидок.

В Соединенных Штатах Tesla снизила цену на свою базовую версию Model 3 в совокупности на 11% с начала года, а на базовую версию Model Y - на 20%.

Напомним, в марте Tesla снизила цены на два своих самых дорогих электромобиля в США

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Tesla