Tesla знизила ціни на свої автомобілі у Європі

Минулого тижня Tesla повідомила, що постачання в першому кварталі зросли лише на 4% порівняно з попереднім кварталом, незважаючи на знижки в США, Китаї, Японії, Австралії та Південній Кореї, спрямовані на стимулювання попиту.

Через кілька днів після публікації даних про постачання Tesla, що розчаровують, оголосила про п'яте зниження цін на автомобілі цього року на ринку США, оскільки Вашингтон готується запровадити більш жорсткі стандарти, які обмежать податкові пільги на електромобілі.

У 2022 році найцінніший у світі автовиробник також не виконав поставлену генеральним директором Ілоном Маском мету зростання поставок на 50%, яка була виконана на 40% через проблеми з логістикою та уповільнення попиту.

Tesla заявила, що знизила ціни на багатьох європейських ринках, включаючи Німеччину та Францію через розширення своїх виробничих потужностей.

У Німеччині Tesla знизила ціни на свої автомобілі Model 3 та Model Y на 4,5-9,8%. Це друге зниження цін цього року після зниження цін на 1-17% у січні.

Базова версія Model 3 тепер коштує 41990 євро і, таким чином, на 2000 євро дешевше.

У Сінгапурі Tesla знизила ціни на свої автомобілі Model 3 та Model Y з 4,3% до 5%.

Tesla знизила ціни в Ізраїлі: ціна на базову версію Model 3 впала на 25% після першого раунду глобального зниження цін у січні.

Маск заявив, що Tesla зосередиться на зниженні цін, щоб стимулювати попит, і що вона досягла успіху в стимулюванні замовлень за допомогою січневих знижок.

У Сполучених Штатах Tesla знизила ціну на базову версію Model 3 в сукупності на 11% з початку року, а на базову версію Model Y - на 20%.