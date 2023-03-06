Tesla снизила цены на два своих самых дорогих электромобиля в США через несколько дней после того, как генеральный директор Илон Маск заявил, что недавнее снижение цен на другие модели подстегнуло спрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Снижение цен, пятое изменение Tesla с начала года, варьировалось от 4% в версии Model S до 9% в более дорогой Model X.

Маск неоднократно заявлял в последние месяцы, что Tesla сосредоточится на снижении цен, чтобы стимулировать спрос, и что она добилась успеха в стимулировании заказов с глобальными скидками, введенными в январе.

"Желание людей владеть Tesla чрезвычайно велико. Ограничивающим фактором является их способность платить за Tesla", - сказал Маск на прошлой неделе на дне инвестора Tesla.

В январе Tesla снизила цены на свои автомобили на всех рынках, предложив скидки до 20%, что многие аналитики расценили как начало ценовой войны лидера рынка электромобилей.

Модели S и Model X, которые выпускаются в базовом полноприводном (AWD) и исполнении Plaid, составляли около 4% мировых поставок Tesla в 2022 году. Две более дешевые модели, седан Model 3 и кроссовер Model Y составляют основную долю.

На веб-сайте Tesla сообщается, что цены на обе версии Model S были снижены на 5000 долларов. Базовая версия Model S была снижена на 5% до 89 990 долларов, а цена версии Plaid была снижена на 4% до 109 990 долларов.

Цены как на Plaid, так и на базовые варианты автомобилей Model X были снижены на 10 000 долларов. Цена базовой полноприводной версии Model X была снижена на 9% до 99 990 долларов, а ее версия Plaid была снижена на 8% до 109 990 долларов.

По сообщению Reuters, у Tesla есть новая версия Model 3 под кодовым названием Highland, которую планируется запустить в производство в конце этого года, а также изменение модели Y под кодовым названием Juniper в следующем году.