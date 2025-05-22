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Tesla потеряла лидерство на рынке электромобилей в Европе: кто вышел на первое место

Фото: Tesla потеряла лидерство на рынке электромобилей в Европе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По результатам апреля впервые за много месяцев компания Tesla потеряла лидерство на рынке новых электромобилей в Европе. Ее опередил китайский автопроизводитель BYD.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

За 30 дней апреля продажи BYD в странах ЕС составили 7231 электромобиль, увеличившись в 2,7 раза в годовом выражении.

"Разница в абсолютных цифрах продаж между двумя брендами может быть небольшой, но последствия значительны. Это важный поворотный момент для европейского автомобильного рынка", - отмечают аналитики.

Несмотря на введение Евросоюзом заградительных пошлин на электромобили китайского производства, европейские продажи авто на электротяге из Китая в апреле выросли на 59% по сравнению с этим же месяцем в 2024 году. Для сравнения, суммарные продажи электрических машин с заводов Европы, Японии, Южной Кореи и США за год выросли лишь на 26%.

"Это переломный момент для европейского авторынка. Tesla много лет была здесь безусловным лидером по продажам электрических машин, тогда как BYD присутствовала до конца 2022 года только в Норвегии и Нидерландах", - отметил аналитик JATO Dynamics Фелипе Муньос.

 

Ранее сообщалось, что компания BYD взяла курс на завоевание рынков Европы. По данным источников, китайский автопроизводитель планирует построить третий европейский завод в Германии.

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