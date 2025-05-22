Tesla втратила лідерство на ринку електромобілів у Європі: хто вийшов на перше місце

За 30 днів квітня продажі BYD у країнах ЄС становили 7231 електромобіль, збільшившись в 2,7 раза у річному вираженні.

"Різниця в абсолютних цифрах продажів між двома брендами може бути невеликою, але наслідки значні. Це важливий поворотний момент для європейського автомобільного ринку", - зазначають аналітики.

Попри введення Євросоюзом загороджувальних мит на електромобілі китайського виробництва, європейські продажі авто на електротязі із Китаю у квітні зросли на 59% порівняно з цим же місяцем у 2024 році. Для порівняння, сумарні продажі електричних машин із заводів Європи, Японії, Південної Кореї та США за рік зросли лише на 26%.

"Це переломний момент для європейського авторинку. Tesla багато років була тут безумовним лідером з продажу електричних машин, тоді як BYD була до кінця 2022 року присутня лише в Норвегії та Нідерландах", - зазначив аналітик JATO Dynamics Феліпе Муньос.