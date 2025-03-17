В сердце конкурентов: BYD планирует построить третий завод по выпуску электромобилей в Европе

Компания BYD взяла курс на завоевание рынков Европы. По данным источников, китайский автопроизводитель планирует построить третий европейский завод в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли сообщила, что китайский производитель электромобилей рассматривает возможность строительства еще одного завода, и на этот раз речь может идти о Германии - сердце европейской автомобильной промышленности.

По данным источников в компании, Германия, вероятно, является лучшим вариантом для BYD. Германия является родиной Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и нескольких других автопроизводителей, что может существенно упростить поиск подрядчиков автокомпонентов и квалифицированного персонала.

По статистике, китайские бренды в начале 2025 года в Европе набирают популярность, несмотря на общее падение регистрации новых транспортных средств. Из более 37 100 зарегистрированных электромобилей в январе 2025 года, китайские бренды занимали 3,7% рынка против 2,4% в январе 2024 года.

Поскольку ЕС постепенно вводит новые тарифы на импорт электромобилей из Китая, BYD может компенсировать часть расходов за счет местного производства. Между тем Китай также рекомендовал отечественным компаниям не инвестировать в страны, которые вводят дополнительные тарифы.

Известно, что завод BYD в Венгрии заработает уже в октябре этого года, второй завод в Турции откроет свои ворота в 2026 году, и ожидается, что общая производственная мощность обоих заводов составит 500 тысяч авто в год.