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Tesla отозвала почти все Cybertrucks в США: в чем причина

США, Четверг 20 марта 2025 20:51
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Tesla отозвала почти все Cybertrucks в США: в чем причина Фото: Tesla отозвала 46 тысяч Cybertrucks (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Tesla отзывает почти все автомобили Cybertruck, которые были проданы в Соединенных Штатах. Это произошло из-за неисправности внешней панели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отзыв охватывает более 46 000 транспортных средств, произведенных с ноября 2023 года по 27 февраля 2024 года.

Хотя компания не прекращает поставки новых Cybertruck, отозванные автомобили составляют значительную часть всех транспортных средств этой модели на дорогах.

Отзыв может стать ударом для Tesla, чья репутация уже подвергается испытанию. Акции компании в этом году потеряли около 50% своей стоимости, в частности из-за возросшей конкуренции на рынке электромобилей, старения моделей и негативной реакцией на противоречивую роль генерального директора Илона Маска, как генерального директора.

Tesla отзывает автомобили из-за того, что внешняя отделочная панель из нержавеющей стали может отсоединиться от автомобиля, повышая риск аварии.

Вице-президент исследовательской фирмы AutoForecast Solutions Сэм Фиорани сказал, что этот случай сосредотачивает внимание на проблемах качества, которых Tesla избегала в течение многих лет.

"Репутация создается долго, и ее можно очень быстро запятнать", - подчеркнул он.

Заметим, что акции производителя электромобилей во время утренних торгов уже упали на 1,2%.

Напомним, что год назад автомобильная компания Tesla сообщала, что собирается отозвать почти 4 тысячи машин Cybertrucks из-за технической неисправности.

Кроме того, мы писали, что Tesla выпустила самый дешевый Cybertruck. Его цена составила всего 1500 долларов. Подробнее об автомобиле можно узнать в материале РБК-Украина.

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