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Tesla отзывает почти 16 тысяч авто из-за проблем с ремнями безопасности

Фото: Tesla отзывает почти 16 тысяч авто (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Tesla отзывает почти 16 тысяч своих автомобилей Model S и Model X 2021-2023 годов выпуска, из-за проблем с ремнями безопасности переднего ряда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Компания Tesla в своем отчете заявила, что в автомобилях ремень безопасности первого ряда был отсоединен от крепления предыдущего натяжителя для выполнения ремонта и, возможно, не был должным образом подсоединен назад. Это может увеличить риск получения травмы.

В марте органы регулирования безопасности на дорогах США приступили к расследованию возможных проблем с ремнями безопасности в Tesla. Компания выявила 12 гарантийных претензий, связанных с этой проблемой, но им не известно ни о каких-либо авариях, травмах или смертях, которые могли бы быть связаны с ремнями безопасности.

Tesla заявила, что проведет бесплатные проверки и при необходимости подключит оба пояса безопасности первых сидений к преднатяжителям. В случае обнаружения неисправности в авто, ремонт будет выполнен бесплатно.

Отзыв авто компанией Tesla

Компания Илона Маска далеко не в первый раз отзывает свои автомобили. Осенью прошлого года Tesla отозвала около 1,1 млн автомобилей в США из-за проблемы со стеклоподъемниками.

Также, той осенью из-за выявленных проблем с задними фонарями компания отозвала более 320 тысяч авто, а из-за неполадок в срабатывании подушки безопасности почти 30 тысяч.

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